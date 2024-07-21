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(Сургучева) Елена Викторовна

Место рождения

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сургучев Виктор Данилович

Мать: Сургучева Александра Николаевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиверь Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Сиверь Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиверь Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сиверь Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Данил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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