(Сургучева) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиверь Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Сиверь Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиверь Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сиверь Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Данил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно