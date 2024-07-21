Сургучева (Рогина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогин Николай Иоаннович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Викторовна
Отец ребёнка: Сургучев Виктор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Сургучев Виктор Данилович
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Галина Викторовна
Отец ребёнка: Сургучев Виктор Данилович
Смерть
Неизвестно