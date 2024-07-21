Сургучева (Рогина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучева (Рогина) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогин Николай Иоаннович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Викторовна

Отец ребёнка: Сургучев Виктор Данилович

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сургучев Виктор Данилович

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Сургучев Виктор Данилович

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Галина Викторовна

Отец ребёнка: Сургучев Виктор Данилович

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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