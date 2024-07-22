Сургучев Данил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сургучев Пётр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сургучева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Даниловна
Мать ребёнка: Сургучева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Даниловна
Мать ребёнка: Сургучева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Виктор Данилович
Мать ребёнка: Сургучева Дарья Ивановна
Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно