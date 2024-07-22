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Сургучев Данил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сургучев Пётр Ильич

Мать: Сургучева Феодора Симеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сургучева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Даниловна

Мать ребёнка: Сургучева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Даниловна

Мать ребёнка: Сургучева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Виктор Данилович

Мать ребёнка: Сургучева Дарья Ивановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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