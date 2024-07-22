(Сургучева) Федосья (Феня) Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сургучева) Федосья (Феня) Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сургучев Данил Петрович

Мать: Сургучева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сургучева Нина Александрович

Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куприна Света Александровна

Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприн Николай Александрович

Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприн Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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