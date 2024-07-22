(Сургучева) Федосья (Феня) Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сургучев Данил Петрович
Мать: Сургучева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сургучева Нина Александрович
Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куприна Света Александровна
Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприн Николай Александрович
Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Куприн Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно