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Шпилев Аггей

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шпилев Андрей

Мать: Шпилева Анна Трофимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева Ефимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Антоновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шпилева) Катерина

Мать ребёнка: Матрена Антоновна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шпилева) Василиса

Мать ребёнка: Матрена Антоновна

Смерть
1818

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