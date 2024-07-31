Шпилев Аггей
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Шпилев Андрей
Мать: Шпилева Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпилева Ефимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шпилева) Катерина
Мать ребёнка: Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шпилева) Василиса
Мать ребёнка: Матрена Антоновна