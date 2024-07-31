Шпилева Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шпилев Иван
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шпилев Аггей
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шпилев Александр С 1799 Года
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Шпилева) Агафья
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Шпилева) Праскевья
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шпилев Осип (Иосиф)
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Смерть
Неизвестно