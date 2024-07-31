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Шпилева Анна Трофимовна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Андрей

Рождение ребёнка
1767

Сын: Шпилев Иван

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шпилев Аггей

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шпилев Александр С 1799 Года

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Шпилева) Агафья

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шпилева) Праскевья

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шпилев Осип (Иосиф)

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Смерть
Неизвестно

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