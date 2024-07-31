Матрена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Антоновна

Матрена Антоновна

Место рождения

д. Болванова, Фатежской округи, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Аггей

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шпилева) Катерина

Отец ребёнка: Шпилев Аггей

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шпилева) Василиса

Отец ребёнка: Шпилев Аггей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.