Матрена Антоновна
Место рожденияд. Болванова, Фатежской округи, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Аггей
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шпилева) Катерина
Отец ребёнка: Шпилев Аггей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шпилева) Василиса
Отец ребёнка: Шпилев Аггей
Смерть
Неизвестно