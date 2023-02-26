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(Лазарева) Мария л

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1899

Муж: Лазарев Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1900

Дочь: (Лазарева) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов

Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Лазарев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов

Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: (Лазарева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов

Рождение ребёнка
27.07.1909

Сын: Лазарев Никанор Иванов

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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