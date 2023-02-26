(Лазарева) Мария л
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1899
Муж: Лазарев Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1900
Дочь: (Лазарева) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1902
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
11.09.1905
Дочь: (Лазарева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
27.07.1909
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванов
Смерть
Неизвестно