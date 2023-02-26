Лазарев Никанор Иванов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1909
Отец: Лазарев Иван Иванов
Мать: (Лазарева) Мария л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазарева Анна Фёдорова
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно