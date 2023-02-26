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Лазарев Никанор Иванов

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1909

Отец: Лазарев Иван Иванов

Мать: (Лазарева) Мария л

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Анна Фёдорова

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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