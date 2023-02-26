(Лазарева) Анастасия Иванова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.12.1900
Дата смерти24.12.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1900
Отец: Лазарев Иван Иванов
Мать: Мария л
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1900
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.