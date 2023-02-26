(Лазарева) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лазарева) Анастасия Иванова

(Лазарева) Анастасия Иванова

avatar

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.12.1900

Дата смерти

24.12.1900

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1900

Отец: Лазарев Иван Иванов

Мать: Мария л

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1900
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close