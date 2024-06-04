Бухарцов Филипп Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Бухарцов Никифор Исаков
Мать: Бухарцова Марья Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарцова Ирина Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Бухарцова) Ксения Филиппова
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Козьмина
Смерть
После 1795