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Бухарцов Филипп Никифоров

Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Бухарцов Никифор Исаков

Мать: Бухарцова Марья Абрамова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Ирина Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Бухарцова) Ксения Филиппова

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Козьмина

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795

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