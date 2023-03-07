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Бухарцова Ирина Козьмина

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Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Бухарцов Филипп Никифоров

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Филипп Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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