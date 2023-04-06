Бухарцов Никифор Исаков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Бухарцов Исак Иванов
Мать: Бухарцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Бухарцов Филипп Никифоров
Мать ребёнка: Бухарцова Марья Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Настасья Никифорова
Мать ребёнка: Бухарцова Марья Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарцова Марья Абрамова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795