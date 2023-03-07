Бухарцов Исак Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Бухарцов Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Исакова
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Аграфена Исакова
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарцова Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762