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Бухарцов Исак Иванов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Бухарцов Иван Иванов

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Исакова

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бухарцов Никифор Исаков

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Аграфена Исакова

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бухарцов Антон Исаков

Мать ребёнка: Бухарцова Ирина Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Ирина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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