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Бухарцов Антон Исаков

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Место рождения

Бухарская

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Бухарцов Исак Иванов

Мать: Бухарцова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Васса Антонова

Мать ребёнка: Бухарцова Меланья Пахомова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Соломонида Антонова

Мать ребёнка: Бухарцова Меланья Пахомова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Бухарцов Василий Антонов

Мать ребёнка: Бухарцова Меланья Пахомова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Меланья Пахомова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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