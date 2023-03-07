Бухарцов Антон Исаков
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Бухарцов Исак Иванов
Мать: Бухарцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Васса Антонова
Мать ребёнка: Бухарцова Меланья Пахомова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Соломонида Антонова
Мать ребёнка: Бухарцова Меланья Пахомова
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Бухарцова Меланья Пахомова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795