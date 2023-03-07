Бухарцова Марья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова Марья Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Бухарцов Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Бухарцов Никифор Исаков

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Настасья Никифорова

Отец ребёнка: Бухарцов Никифор Исаков

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Никифор Исаков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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