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Подзоров Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Васса Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Подзоров (Максин) Терентий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Терентий Захарович Максин - пасынок Ивана Архиповича Подзорова.
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Подзоров Тихон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Подзоров Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Подзоров (Максин) Елисей Захарович

Мать ребёнка: не указана

Елисей Захарович Максин - пасынок Ивана Архиповича Подзорова.
Рождение ребёнка
Около 20.07.1812

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Подзорова Васса Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Подзоров Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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