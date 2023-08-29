Подзоров Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подзорова Васса Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Подзоров (Максин) Терентий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Терентий Захарович Максин - пасынок Ивана Архиповича Подзорова.
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Подзоров (Максин) Елисей Захарович
Мать ребёнка: не указана
Елисей Захарович Максин - пасынок Ивана Архиповича Подзорова.
Рождение ребёнка
Около 20.07.1812
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Подзорова Васса Ефимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно