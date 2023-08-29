Подзоров Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Подзоров Иван Архипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1822
Сын: Подзоров Василий Тихонович
Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.05.1824
Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анисия Тихоновна
Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Подзоров Капитон Тихонович
Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно