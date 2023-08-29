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Подзоров Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Подзоров Иван Архипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.01.1822

Сын: Подзоров Василий Тихонович

Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1824

Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анисия Тихоновна

Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Подзоров Капитон Тихонович

Мать ребёнка: Подзорова Ирина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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