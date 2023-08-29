Подзорова Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 или 1805
Дата смерти09.12.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1822
Сын: Подзоров Василий Тихонович
Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1824
Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анисия Тихоновна
Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Подзоров Капитон Тихонович
Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович
Смерть
09.12.1855