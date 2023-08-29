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Подзорова Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 или 1805

Дата смерти

09.12.1855

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1822

Сын: Подзоров Василий Тихонович

Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1824

Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анисия Тихоновна

Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Подзоров Капитон Тихонович

Отец ребёнка: Подзоров Тихон Иванович

Смерть
09.12.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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