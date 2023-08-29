Подзорова Васса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Васса Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Иван Архипович

Рождение ребёнка
Около 20.07.1812

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Подзоров Иван Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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