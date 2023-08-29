Подзорова Васса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 20.07.1812
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Подзоров Иван Архипович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно