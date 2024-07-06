Подзоров (Максин) Елисей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: Подзоров Иван Архипович
Мать: не указана
Елисей Захарович Максин - пасынок Ивана Архиповича Подзорова.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Максина (Максина) Агафия Елисеевна
Мать ребёнка: Максина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чориков Ульян Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Улиан Григорьев Чориков - пасынок отставного солдата Елисея Захарова Подзорова.
Рождение ребёнка
14.02.1853
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Елисеевна
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.07.1857
Дочь: Подзорова (Подзорова) Христина Елисеевна
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.06.1859
Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Елисеевна
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
16.05.1864
Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Елисеевна
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно