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Подзоров (Максин) Елисей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Подзоров Иван Архипович

Мать: не указана

Елисей Захарович Максин - пасынок Ивана Архиповича Подзорова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Максина (Максина) Агафия Елисеевна

Мать ребёнка: Максина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чориков Ульян Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Улиан Григорьев Чориков - пасынок отставного солдата Елисея Захарова Подзорова.
Рождение ребёнка
14.02.1853

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Елисеевна

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1857

Дочь: Подзорова (Подзорова) Христина Елисеевна

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1859

Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Елисеевна

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1864

Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Елисеевна

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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