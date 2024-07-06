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Подзорова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

08.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров (Максин) Елисей Захарович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Колгатина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1853

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1857

Дочь: Подзорова (Подзорова) Христина Елисеевна

Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1859

Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Елисеевна

Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1864

Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Елисеевна

Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
08.05.1874
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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