Подзорова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти08.05.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Колгатина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1853
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович
Рождение ребёнка
20.07.1857
Дочь: Подзорова (Подзорова) Христина Елисеевна
Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович
Рождение ребёнка
02.06.1859
Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Елисеевна
Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович
Рождение ребёнка
16.05.1864
Дочь: Подзорова (Подзорова) Елена Елисеевна
Отец ребёнка: Подзоров (Максин) Елисей Захарович
Смерть
08.05.1874