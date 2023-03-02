Луцкий Анисим Тимофеевич 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Луцкий Анисим Тимофеевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1847, Бердянск

умер Неизвестно

Мать
Луцкая Христина ИвановнаДо 1812 г.р.
Отец
Луцкий Тимофей ДмитриевичДо 1812 г.р.
Супруги
Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна1846 г.р.
Дети
Луцкий Матвей Анисимович16.11.1866 г.р.
(Луцккая) Анна Анисимовна13.12.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Мать: Луцкая Христина Ивановна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
26.01.1866

Жена: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Супруг(-а): Анисим Тимофеевич Луцкий

Рождение ребёнка
16.11.1866

Сын: Луцкий Матвей Анисимович

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.12.1868

Дочь: (Луцккая) Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шевцова (Луцкая) Марфа Анисимовна

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Луцкий Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Луцкий Семен Анисимович

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.03.1883

Дочь: (Луцкая) Василиса Анисимовна

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
22.07.1885

Дочь: (Луцкая) Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Неизвестно Иван Анисимович

Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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