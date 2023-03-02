Луцкий Анисим Тимофеевич
мужской, родился 1847, Бердянск
умер Неизвестно
МатьЛуцкая Христина ИвановнаДо 1812 г.р.
ОтецЛуцкий Тимофей ДмитриевичДо 1812 г.р.
Супруги
Дети
Луцкий Матвей Анисимович16.11.1866 г.р.
(Луцккая) Анна Анисимовна13.12.1868 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1866
Рождение ребёнка
16.11.1866
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.12.1868
Дочь: (Луцккая) Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шевцова (Луцкая) Марфа Анисимовна
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Луцкий Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.07.1881
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.03.1883
Дочь: (Луцкая) Василиса Анисимовна
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.07.1885
Дочь: (Луцкая) Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Неизвестно Иван Анисимович
Мать ребёнка: Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно