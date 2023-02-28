Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти24.08.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Ушаков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1866
Супруг(-а): Анисим Тимофеевич Луцкий
Рождение ребёнка
16.11.1866
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.12.1868
Дочь: Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шевцова Марфа Анисимовна
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Луцкий Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.07.1881
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.03.1883
Дочь: Василиса Анисимовна
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.07.1885
Дочь: Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Неизвестно Иван Анисимович
Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.1908
Причина смерти: от старости