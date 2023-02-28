Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Дата смерти

24.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ушаков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1866

Муж: Луцкий Анисим Тимофеевич

Супруг(-а): Анисим Тимофеевич Луцкий
Рождение ребёнка
16.11.1866

Сын: Луцкий Матвей Анисимович

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.12.1868

Дочь: Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шевцова Марфа Анисимовна

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Луцкий Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Луцкий Семен Анисимович

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.03.1883

Дочь: Василиса Анисимовна

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.07.1885

Дочь: Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Неизвестно Иван Анисимович

Отец ребёнка: Луцкий Анисим Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.1908
Причина смерти: от старости
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