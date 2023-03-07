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Шевцова (Луцкая) Марфа Анисимовна
Шевцова (Луцкая) Марфа Анисимовна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1875
Пол
Женский
Отец
Луцкий Анисим Тимофеевич
1847 г.р.
Мать
Луцкая (Ушакова) Анастасия Григорьевна
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Луцкий Анисим Тимофеевич
Мать:
Луцкая Анастасия Григорьевна
Бердянск
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