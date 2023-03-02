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Луцкая Христина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Луцкий Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Луцкий Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Луцкий Авраам Тимофеевич

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.02.1839

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.10.1841

Сын: Луцкий Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.10.1843

Сын: Луцкий Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Луцкий Анисим Тимофеевич

Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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