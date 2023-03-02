Луцкая Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1828
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Луцкий Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.02.1839
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.10.1841
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.10.1843
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно