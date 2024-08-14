Чижкова (Советова) Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижкова (Советова) Анна Егорова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1792 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1822 ст.

Отец: Советов Егор Михайлов

Мать: Анна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1837 ст.

Муж: Чижков Порфирий Терентьев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира крест. сын Порфир Терентьев Чижков, 19 лет девица оной же деревни крест. гг. Никифоровых Егора Михайлова дочь Анна Егорова, 16 лет Поручители Того ж сельца крест. Иларион Лидарев, Пое... Показать все
Смерть
Неизвестно

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