Чижкова (Советова) Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Советов Егор Михайлов
Мать: Анна Павлова
Бракосочетание
17.10.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира крест. сын Порфир Терентьев Чижков, 19 лет девица оной же деревни крест. гг. Никифоровых Егора Михайлова дочь Анна Егорова, 16 лет Поручители Того ж сельца крест. Иларион Лидарев, Пое... Показать все
Смерть
Неизвестно