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Чижков Порфирий Терентьев

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1822 ст.

Отец: Чижков Терентий Степанов

Мать: Марина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1837 ст.

Жена: Чижкова (Советова) Анна Егорова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира крест. сын Порфир Терентьев Чижков, 19 лет девица оной же деревни крест. гг. Никифоровых Егора Михайлова дочь Анна Егорова, 16 лет Поручители Того ж сельца крест. Иларион Лидарев, Пое... Показать все
Смерть
Неизвестно

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