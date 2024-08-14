Чижков Порфирий Терентьев
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Чижков Терентий Степанов
Мать: Марина
Бракосочетание
17.10.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира крест. сын Порфир Терентьев Чижков, 19 лет девица оной же деревни крест. гг. Никифоровых Егора Михайлова дочь Анна Егорова, 16 лет Поручители Того ж сельца крест. Иларион Лидарев, Пое... Показать все
Смерть
Неизвестно