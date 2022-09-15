Шелякова Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1931
Дата смерти15.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1931
Отец: Аржаников Михаил Николаевич
Мать: Напалкова Анна
Рождение ребёнка
09.05.1956
Дочь: Кузнецова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Шеляков Виктор
Рождение ребёнка
16.10.1956
Сын: Аржаников Сергей
Отец ребёнка: Шеляков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеляков Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Шеляков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеляков Владимир Викторович
Отец ребёнка: Шеляков Виктор
Смерть
15.09.2022