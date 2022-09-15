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Шелякова Лариса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1931

Дата смерти

15.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1931

Отец: Аржаников Михаил Николаевич

Мать: Напалкова Анна

Рождение ребёнка
09.05.1956

Дочь: Кузнецова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Шеляков Виктор

Рождение ребёнка
16.10.1956

Сын: Аржаников Сергей

Отец ребёнка: Шеляков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляков Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Шеляков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляков Владимир Викторович

Отец ребёнка: Шеляков Виктор

Смерть
15.09.2022
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