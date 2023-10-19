Шеляков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1956
Дочь: Кузнецова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
16.10.1956
Сын: Аржаников Сергей
Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеляков Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеляков Владимир Викторович
Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна
Смерть
1980