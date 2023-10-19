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Шеляков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1956

Дочь: Кузнецова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1956

Сын: Аржаников Сергей

Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляков Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Шелякова Лариса Михайловна

Смерть
1980
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