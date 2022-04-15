Кузнецова (Шелякова) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1956
Дата смерти15.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956
Отец: Шеляков Виктор
Рождение ребёнка
21.09.1976
Дочь: Елыжева Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Левин Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
10.12.1980
Дочь: Кузнецова Олеся Юрьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий
Рождение ребёнка
06.12.1983
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Юрий
Смерть
15.04.2022