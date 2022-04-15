Кузнецова (Шелякова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шелякова) Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1956

Дата смерти

15.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956

Отец: Шеляков Виктор

Мать: Шелякова Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1976

Дочь: Елыжева Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Левин Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
10.12.1980

Дочь: Кузнецова Олеся Юрьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий

Рождение ребёнка
06.12.1983

Сын: Кузнецов Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Юрий

Смерть
15.04.2022
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