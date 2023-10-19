Шеляков Анатолий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеляков Анатолий Викторович

Шеляков Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеляков Виктор

Мать: Шелякова Лариса Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close