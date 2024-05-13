Лукьянов Сергей Акимович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Сергей Акимович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Лукьянов Аким Парфенович

Мать: Лукьянова Прасковья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Лукьянова) Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Лукьянова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукьянов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лукьянов Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1851
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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