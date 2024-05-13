Лукьянов Сергей Акимович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Лукьянов Аким Парфенович
Мать: Лукьянова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Лукьянова) Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Лукьянова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лукьянов Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья
Смерть
1851