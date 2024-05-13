Лукьянова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Лукьянова) Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Лукьянова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лукьянов Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович
Смерть
Неизвестно