Лукьянова Авдотья 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Сергей Акимович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Лукьянова) Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Лукьянова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукьянов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лукьянов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Акимович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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