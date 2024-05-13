Лукьянова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Лукьянова) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Лукьянов Аким Парфенович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Лукьянов Аким Парфенович
Смерть
Неизвестно