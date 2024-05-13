Лукьянова Прасковья 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Аким Парфенович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Лукьянова) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Лукьянов Аким Парфенович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Лукьянов Сергей Акимович

Отец ребёнка: Лукьянов Аким Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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