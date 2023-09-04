Слепцов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1819
Дочь: Слепцова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1821
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1824
Сын: Зубрилин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Слепцов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно