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Слепцов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1819

Дочь: Слепцова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1821

Сын: Слепцов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Слепцов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1824

Сын: Зубрилин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Слепцов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Слепцов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Слепцов Ион Васильевич

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Слепцов Лука Васильевич

Мать ребёнка: Слепцова Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно
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