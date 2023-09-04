Слепцова (Зубрилина) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова (Зубрилина) Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Зубрилин Михаил Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1819

Дочь: Слепцова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1821

Сын: Слепцов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Слепцов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Рождение ребёнка
09.03.1824

Сын: Зубрилин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Слепцов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Слепцов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Слепцов Ион Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Слепцов Лука Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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