Слепцова (Зубрилина) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: Зубрилин Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
11.09.1819
Дочь: Слепцова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
12.09.1821
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1824
Сын: Зубрилин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Слепцов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Слепцов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно