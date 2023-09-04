Зубрилин Михаил Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Зубрилин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Слепцова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 29.07.1812
Дочь: Зубрилина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 05.09.1813
Дочь: Зубрилина Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Зубрилина Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно