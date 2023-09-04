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Слепцов Лука Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Слепцов Василий Федорович

Мать: Слепцова Марфа Михайловна

Бракосочетание
01.11.1859

Жена: Слепцова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1861

Дочь: Слепцова Елена Лукьяновна

Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1863

Дочь: Слепцова Марфа Лукьяновна

Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1866

Сын: Слепцов Федор Лукьянович

Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1868

Сын: Зубрилин Николай Лукич

Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1870

Дочь: Слепцова Домна Лукьяновна

Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1870

Сын: Слепцов Игнатий Лукич

Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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