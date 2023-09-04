Слепцов Лука Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
01.11.1859
Жена: Слепцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1861
Дочь: Слепцова Елена Лукьяновна
Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1863
Дочь: Слепцова Марфа Лукьяновна
Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1866
Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1868
Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1870
Дочь: Слепцова Домна Лукьяновна
Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1870
Мать ребёнка: Слепцова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно