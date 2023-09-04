Слепцова (Жарикова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Жариков Иван Никитич
Бракосочетание
01.11.1859
Рождение ребёнка
15.05.1861
Дочь: Слепцова Елена Лукьяновна
Отец ребёнка: Слепцов Лука Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1863
Дочь: Слепцова Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Слепцов Лука Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1866
Отец ребёнка: Слепцов Лука Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1868
Отец ребёнка: Слепцов Лука Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1870
Дочь: Слепцова Домна Лукьяновна
Отец ребёнка: Слепцов Лука Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1870
Отец ребёнка: Слепцов Лука Васильевич
Смерть
Неизвестно