Мацуков Сергей Сергеевич 25.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мацуков Сергей Сергеевич

Автор
СК
Корсун С.

мужской, родился 25.09.1947, Россия

Отец
Мацуков Сергей СавельевичОколо 20.03.1908 г.р.
Мать
Мацукова (Корсунова) Мария Макаровна29.08.1910 г.р.
Супруги
Мацукова (Сахно) Валентина Степановна12.08.1948 г.р.
Дети
Мацуков Сергей Сергеевич-228.07.1970 г.р.
Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна12.01.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1947

Отец: Мацуков Сергей Савельевич

Мать: Мацукова (Корсунова) Мария Макаровна

Россия

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
07.02.1970

Жена: Мацукова (Сахно) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
28.07.1970

Сын: Мацуков Сергей Сергеевич-2

Мать ребёнка: Мацукова (Сахно) Валентина Степановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Мацукова (Сахно) Валентина Степановна

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