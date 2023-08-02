Мацуков Сергей Сергеевич
мужской, родился 25.09.1947, Россия
ОтецМацуков Сергей СавельевичОколо 20.03.1908 г.р.
МатьМацукова (Корсунова) Мария Макаровна29.08.1910 г.р.
Супруги
Мацукова (Сахно) Валентина Степановна12.08.1948 г.р.
Дети
Мацуков Сергей Сергеевич-228.07.1970 г.р.
Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна12.01.1977 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1947
Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1970
Рождение ребёнка
28.07.1970
Сын: Мацуков Сергей Сергеевич-2
Мать ребёнка: Мацукова (Сахно) Валентина Степановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.01.1977
Дочь: Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Мацукова (Сахно) Валентина Степановна