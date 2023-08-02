Мацуков Сергей Сергеевич-2
мужской, родился 28.07.1970, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ОтецМацуков Сергей Сергеевич25.09.1947 г.р.
МатьМацукова (Сахно) Валентина Степановна12.08.1948 г.р.
Дети
Мацуков Сергей Сергеевич24.01.1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.08.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1995
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
24.03.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.12.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край