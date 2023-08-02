Мацуков Сергей Сергеевич-2 28.07.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мацуков Сергей Сергеевич-2

Автор
СК
Корсун С.

мужской, родился 28.07.1970, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Отец
Мацуков Сергей Сергеевич25.09.1947 г.р.
Мать
Мацукова (Сахно) Валентина Степановна12.08.1948 г.р.
Дети
Мацуков Сергей Сергеевич24.01.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1970

Отец: Мацуков Сергей Сергеевич

Мать: Мацукова (Сахно) Валентина Степановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
28.08.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
24.01.1995

Сын: Мацуков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Развод
24.03.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Бракосочетание
12.12.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
15.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
10.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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