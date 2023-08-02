Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна
женский, родилась 12.01.1977
ОтецМацуков Сергей Сергеевич25.09.1947 г.р.
МатьМацукова (Сахно) Валентина Степановна12.08.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности