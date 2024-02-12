Воронина (Лазарева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Лазарева) Антонина

Место рождения

с.Курман Касимовского рн

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Иван

Мать: Лазарева Мария

с.Курман Касимовского рн
Развод
Неизвестно

Муж: Воронин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Алексей

дер.Малеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Алексей

Смерть
Неизвестно
г.Рязань
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