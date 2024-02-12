Воронина (Лазарева) Антонина
Место рожденияс.Курман Касимовского рн
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарев Иван
Мать: Лазарева Мария
с.Курман Касимовского рн
Развод
Неизвестно
Муж: Воронин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Алексей
дер.Малеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Алексей
Смерть
Неизвестно
г.Рязань