Воронин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Алексей

Место рождения

д.Малеево Касимовского рн

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малеево Касимовского рн
Развод
Неизвестно

Жена: Воронина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Антонина

дер.Малеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Антонина

Смерть
Неизвестно
дер.Малеево
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