Воронин Алексей
Место рожденияд.Малеево Касимовского рн
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Развод
Неизвестно
Жена: Воронина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронина Антонина
дер.Малеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Антонина
Смерть
Неизвестно
дер.Малеево