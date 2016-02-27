Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1951

Дата смерти

27.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1951

Отец: Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Мать: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий

Рождение ребёнка
26.10.1977

Дочь: Бакина (Смирнова) Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий

Смерть
27.02.2016

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