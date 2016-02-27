Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1951
Дата смерти27.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Анатолий
Рождение ребёнка
26.10.1977
Дочь: Бакина (Смирнова) Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий
Смерть
27.02.2016