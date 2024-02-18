Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Мать: Чередниченко (Комарова) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
05.01.1945

Дочь: Солгалова Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.11.1951

Дочь: Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.05.1954

Сын: Солгалов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.01.1956

Сын: Салгалов Александр Егорович

Отец ребёнка: Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.03.1960

Сын: Солгалов Иван Егорович

Отец ребёнка: Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.01.1963

Сын: Солгалов Николай Егорович

Отец ребёнка: Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Смерть
1994

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