Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1913
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913
Рождение ребёнка
05.01.1945
Дочь: Солгалова Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
07.11.1951
Дочь: Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
15.05.1954
Сын: Солгалов Алексей Егорович
Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
12.01.1956
Сын: Салгалов Александр Егорович
Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
11.03.1960
Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
21.01.1963
Сын: Солгалов Николай Егорович
Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна
Смерть
1985