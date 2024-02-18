Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солгалов Егор (Георгий) Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1913

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913

Отец: Солгалов Тимофей Михайлович

Мать: Солгалова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
05.01.1945

Дочь: Солгалова Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
07.11.1951

Дочь: Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
15.05.1954

Сын: Солгалов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
12.01.1956

Сын: Салгалов Александр Егорович

Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
11.03.1960

Сын: Солгалов Иван Егорович

Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
21.01.1963

Сын: Солгалов Николай Егорович

Мать ребёнка: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Смерть
1985

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