Чередниченко (Комарова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дворниченко (Чередниченко) Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Сын: Чередниченко Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Сын: Чередниченко Никита Трофимович
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Сын: Чередниченко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Сын: Чередниченко Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Дочь: Чередниченко Ефросинья Трофимовна
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Сын: Чередниченко Спиридон Трофимович
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Дочь: Чередниченко Христинья Трофимовна
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Дочь: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич
Дочь: Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич