Чередниченко (Комарова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередниченко (Комарова) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворниченко (Чередниченко) Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чередниченко Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чередниченко Никита Трофимович

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чередниченко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чередниченко Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чередниченко Ефросинья Трофимовна

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чередниченко Спиридон Трофимович

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чередниченко Христинья Трофимовна

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Солгалова (Чередниченко) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Смерть
1930

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