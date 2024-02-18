Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Чередниченко Трофим Евстафьевич

Мать: Чередниченко (Комарова) Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Циммер Алексей

Рождение ребёнка
22.09.1955

Дочь: Гальцова (Циммер) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Циммер Алексей

Рождение ребёнка
1957

Сын: Циммер Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Циммер Алексей

Рождение ребёнка
1958

Сын: Циммер Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Циммер Алексей

Рождение ребёнка
08.01.1961

Дочь: Кочанова (Циммер) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Циммер Алексей

Рождение ребёнка
1963

Сын: Циммер Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Циммер Алексей

Смерть
1989

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