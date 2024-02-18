Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Циммер Алексей
Рождение ребёнка
22.09.1955
Дочь: Гальцова (Циммер) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Циммер Алексей
Рождение ребёнка
1957
Сын: Циммер Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Циммер Алексей
Рождение ребёнка
1958
Сын: Циммер Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Циммер Алексей
Рождение ребёнка
08.01.1961
Дочь: Кочанова (Циммер) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Циммер Алексей
Рождение ребёнка
1963
Сын: Циммер Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Циммер Алексей
Смерть
1989